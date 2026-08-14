Öğretmenlerin mazeret atamalarında ciddi bir beklenti oluştuğuna dikkat çeken Okumuş, talebi karşılanamayan öğretmenler için il/ilçe emri uygulamasının şart olduğunu belirtti.

Mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında çok sayıda öğretmenin atamasının yapıldığını, ancak kontenjan yetersizliği nedeniyle mağduriyet yaşayan öğretmenlerin de bulunduğunu ifade eden Fatih Okumuş, açıklamasında şu hususlara vurgu yaptı: “GEÇMİŞ YILLARDAKİ UYGULAMALAR

HAKLI BİR BEKLENTİ OLUŞTURDU”

“Öğretmenlerimizin mazerete dayalı yer değişikliği kapsamında çok sayıda talebinin karşılandığı görülmektedir. Ancak boş norm kadro sayıları ile başvuru yapan öğretmen sayımız birlikte değerlendirildiğinde, talepleri karşılanamayan ve bu nedenle aile bütünlüğü başta olmak üzere ciddi mağduriyetler yaşayacak çok sayıda meslektaşımız bulunmaktadır.

Daha önceki dönemlerde mazeret ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz için Millî Eğitim Bakanlığımızca il veya ilçe emri uygulaması hayata geçirilmiş ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmiştir. Geçmiş yıllardaki tecrübeler, bu uygulamanın eğitim-öğretim süreçlerinde herhangi bir aksamaya yol açmadığını açıkça ortaya koymuştur.”

“İl/İLÇE EMRİ UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

Mazeret ataması bekleyen öğretmenlerin ve ailelerinin gözünün Bakanlıktan gelecek müjdeli haberde olduğunu belirten Okumuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Geçmiş dönemdeki başarılı uygulamalar, 2026 yılı yaz tatili mazerete dayalı yer değişikliği sürecinde de benzer bir adımın atılması yönünde haklı ve güçlü bir beklenti oluşturmuştur.

Bu itibarla Millî Eğitim Bakanlığımızca, öğretmenlerimizin tercihine bağlı olarak mazeretlerinin bulunduğu il veya ilçe emrine atanmalarına imkân sağlayacak gerekli çalışmaların bir an önce yürütülmesini ve meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ