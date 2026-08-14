Ahlatcı Doğal Gaz ve holdingin amiral gemisi konumundaki Enerya Enerji, 2026 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıklarken, grupta hasılat ve net kar rakamlarındaki milyarlarca liralık büyüme dikkati çekti.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. ile grubun en büyük bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş., 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait konsolide finansal tablolarını paylaştı.

Enerji, finans ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren Ahlatcı Doğal Gaz, yılın ilk yarısında ana ortaklık net karını ikiye katlamayı başardı.

Ahlatcı Doğal Gaz ana ortaklık karını 4,32 milyar liraya çıkardı

Ahlatcı Doğal Gaz'ın 2026 yılı ilk yarı hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre artarak 27,13 milyar liradan 32,72 milyar liraya yükseldi. Şirketin brüt karı 6,34 milyar liradan 10,89 milyar liraya ulaştı.

Ana ortaklık paylarına düşen net dönem karı ise 2,06 milyar liradan 4,32 milyar liraya çıktı. Toplam dönem karı 5,82 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Şirketin toplam varlıkları 30 Haziran 2026 itibarıyla 252,61 milyar lira oldu. Toplam özkaynaklar ise 93,24 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Grubun bünyesinde enerji faaliyetlerinin yanı sıra Dünya Katılım Bankası ve Ahlatcı Altın İşletmeleri de önemli paya sahip oldu.

Enerya Enerji hasılatını 27,42 milyar liraya taşıdı

Ahlatcı Doğal Gaz'ın yüzde 72,86 ile hakim ortağı olduğu Enerya Enerji de ilk yarı finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin hasılatı geçen yılın ilk altı ayına kıyasla 22,74 milyar liradan 27,42 milyar liraya yükseldi. Brüt karı ise 3,32 milyar liradan 4,11 milyar liraya tırmandı.

Enerya Enerji'nin toplam dönem karı 4,82 milyar liradan 4,68 milyar liraya hafif bir gerileme gösterdi. Buna karşın ana ortaklık paylarına düşen net kar 4,24 milyar liradan 4,34 milyar liraya çıktı.

Şirketin toplam varlıkları 122,03 milyar lira, toplam özkaynakları ise 80,5 milyar lira olarak açıklandı.

AHLATCI'NIN SERVETİ 675 MİLYON DOLAR

Ahlatcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı 675 milyon dolarlık servetiyle Forbes Türkiye'nin En Zengin 100 Türk listesinde yer alıyor.

