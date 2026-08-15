Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, beraberindeki heyetle Dodurga Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Merkezi’ni ziyaret ederek tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İl Müdür Yardımcısı Kubilay Kavukçu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Dodurga İlçe Müdürü Cihan Yılmaz, Laçin İlçe Müdürü Hakkı Ergene ve Ziraat Mühendisi Filiz Kizir’in de katıldığı ziyarette, tam otomasyonlu sera ile açık üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Heyete tesisin üretim kapasitesi, yetiştirilen bitki türleri, fide üretim süreçleri ve kullanılan modern üretim teknikleri hakkında bilgi verildi. Merkezin bölge tarımına sağladığı katkılar da değerlendirildi.

5 MİLYONDAN FAZLA FİDE ÜRETİMİ

Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren üretim merkezinde lavanta, melisa, tıbbi nane ve ekinezya başta olmak üzere çeşitli tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriliyor.

Modern üretim altyapısı ve otomasyon sistemleriyle faaliyet gösteren tesis, yıllık 5 milyonun üzerinde sertifikalı fide üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Merkezde gerçekleştirilen üretimin, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, kaliteli üretim materyalinin yaygınlaştırılması ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin artırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.



KADIN İSTİHDAMINA DA KATKI

Tesis yalnızca tarımsal üretime değil, bölge ekonomisi ve istihdama da katkı sağlıyor. Özellikle kadın istihdamını destekleyen üretim faaliyetleriyle kırsal kalkınmaya katkı sunulurken, ihracatçı firmalarla yürütülen alım garantili sözleşmeli üretim modeli sayesinde üreticilerin pazara erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çorum’un tıbbi ve aromatik bitkiler alanındaki potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, üretimin çeşitlendirilmesi ve yüksek katma değerli tarımsal üretimin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.