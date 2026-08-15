Mühendis Teknik Hizmetler ve Diğer, Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası (MÜHENDİS TEK-SEN ENERJİ) Karadeniz Şube Başkanı Bülent Gümüşel, kamu çalışanlarının emeklilik haklarında yaşanan eşitsizliklere ilişkin açıklama yaptı.

Aynı kurumda, aynı görevi yapan ve aynı süre sonunda emekli olan çalışanların emeklilikte de benzer şartlara sahip olması gerektiğini belirten Gümüşel, mevcut uygulamanın özellikle 1 Ekim 2008 sonrasında göreve başlayan memurlar açısından ciddi mağduriyetler oluşturduğunu savundu.

Gümüşel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 4/c statüsünde bulunan memurların, 5434 sayılı Kanun’a tabi olarak görev yapan memurlara kıyasla daha düşük emekli aylığı alma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

“ESKİ MEMUR-YENİ MEMUR AYRIMI OLUŞTU”

5510 sayılı Kanun ile ek göstergenin emekli aylığı üzerindeki etkisinin büyük ölçüde azaldığını belirten Gümüşel, bunun yerine prime esas kazanç sisteminin getirildiğini ve hizmet süresine göre aylık bağlama oranlarının düşürüldüğünü söyledi.

Gümüşel, düzenlemenin yalnızca memur ve işçi arasındaki ücret dengesizliğini değil, 2008 öncesi ve sonrası göreve başlayan memurlar arasındaki farklılığı da derinleştirdiğini dile getirdi.

Açıklamasında Anayasa’nın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkına ilişkin hükümlerine de dikkat çeken Gümüşel, emeklilikte ortaya çıkan farklılıkların adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

“2033 VE SONRASI İÇİN YENİ MAĞDURİYET RİSKİ”

5510 sayılı Kanun’a tabi memurların emekliliklerinin yoğunlaşacağı dönemin 2033 ve sonrasına denk geleceğine işaret eden Gümüşel, bugün gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde ilerleyen yıllarda daha büyük bir mağduriyet kitlesinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Gümüşel, “Bugün bu hatadan dönülmez ve gerekli düzenlemeler yapılmazsa, ilerleyen yıllarda yeni ve büyük bir mağdur kitlesi oluşacaktır” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

“YAN ÖDEMELER EMEKLİ AYLIĞINA YANSITILMALI”Kamu çalışanlarının çalışma dönemindeki ekonomik koşullarının emeklilikte de dikkate alınması gerektiğini belirten Gümüşel, çalışırken alınan yan ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmasını talep etti.Sendikaların görüşleri alınarak 5510 sayılı Kanun kaynaklı kayıpların telafi edilmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Gümüşel, emeklilikte eşitliğin sağlanması çağrısında bulundu.Gümüşel, açıklamasını, “Çalışırken de emeklilikte de müreffeh bir yaşam sürmek, her Türk vatandaşının hakkıdır” sözleriyle tamamladı.