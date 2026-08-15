Almanya - Frankfurt'ta yaşamını sürdüren şair, yazar ve kültür adamı Gazi Atçal, Muğla’nın Milas ilçesi Kazıklı köyü sahilinde denizde yüzdüğü sırada boğularak hayatını kaybetti.

Suzan, Hatice, Ayşe ve İsmail Atçal’ın babaları olan Gazi Atçal’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Türk edebiyatına çok sayıda şiir kazandıran Gazi Atçal’ın bazı eserleri âşık ve ozanlar tarafından bestelendi.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazından sonra saat 14.00’de Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ