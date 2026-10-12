Çorum İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı son toplantısı ilimiz Ortaköy ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda ilçenin ulaşım, tarımsal sulama, turizm, tarihi yapıların restorasyonu ve atıl durumdaki kamu yatırımlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin talepler de gündeme getirildi.

İl Genel Meclisi Duran Bıyık yönetiminde Ortaköy’de toplandı. Duran Bıyık ve meclis üyeleri ilçede ilk olarak Kaymakam Fatih Şimşek ve Belediye Başkanı Taner İsbir’i ziyaret ederek bir süre görüştü. Kaymakamı Şimşek ile Belediye Başkanı İsbir, İl Genel Meclisi Başkanı Bıyık ve Meclis üyelerini ilçede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Daha sonra ise İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı son toplantısı yapıldı. Gündem maddeleri dışında söz alan İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Uzunca, ilçenin öncelikli sorunlarını ve yatırım beklentilerini dile getirdi. Uzunca; Çorum–Ortaköy yolunun tamamlanması, Aşdağul Göçet Göleti ile Ortaköy Yükderesi Göleti projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi, Şapinuva ve İncesu Kanyolu’na turizm yatırımlarının artırılması ve atıl durumdaki Aşdağul Yatılı Bölge Okulu’nun fakülte olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

“ORTAKÖY YOLU

TAMAMLANSIN”

Ortaköy’ün tarihi ve doğal güzellikleriyle Çorum’un önemli ilçelerinden biri olduğunu belirten Uzunca, ilçenin sahip olduğu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğine dikkat çekti. İlçenin öncelikli sorunlarının başında Çorum–Ortaköy yolunun geldiğini ifade eden Dursun Uzunca, yol ihalesinin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Çalışmaların kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için yeterli ödeneğin ayrılması gerektiğini vurgulayan Uzunca, yolun mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını istedi.

YATIRIM TALEBİ

Ortaköy’ün önemli tarihi ve doğal değerleri arasında yer alan Şapinuva Antik Kenti ile İncesu Kanyonu’nun turizm potansiyeline değinen Uzunca, ziyaretçilerin ilçeye ekonomik katkısının artırılması gerektiğini, ilçede konaklama imkânlarının yetersiz olduğunu ve 25-30 kişilik küçük ölçekli bir otel veya konaklama tesisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. İncesu Kanyonu çevresinde ise ziyaretçilerin yemek yiyebileceği, dinlenebileceği ve temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir restoran ya da sosyal tesis yapılması gerektiğini ifade etti.

Uzunca ayrıca Aşdağul Merkez Camii’nin restore edilmesi, 60 dönümlük arazi üzerine kurulu atıl durumdaki Aşdağul Yatılı Bölge Okulu’nun ise Ziraat veya Veteriner Fakültesi olarak kullanılmasının bölgenin ihtiyaçlarına katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi