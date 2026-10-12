Baro Genel Kurulu öncesi çalışma arkadaşlarıyla biraraya gelerek tek tek teşekkür eden Turan Kalıpçı, birlikte geçirdikleri yılların güzel hatıralarını daima saygı ve memnuniyetle hatırlayacağını söyledi.

Baro personeli ile son kez toplantı masasında bir araya gelerek görev süresi boyunca birlikte çalıştığı personelle değerlendirme ve veda toplantısı gerçekleştiren Turan Kalıpçı, baronun işleyişine katkı sağlayan çalışma arkadaşlarının emeklerini unutmayacağını ifade etti. 5 yıl önce meslektaşlarının desteğiyle Çorum Barosu Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatan Kalıpçı, görev süresi boyunca personelin büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Yazı İşleri Müdürü Mustafa Topuz, Özel Kalem Müdürü Hatice Atar, Adli Yardım Personeli Serçin Kuzu, İktisadi İşletme Personeli Fatma Altınlı ve Mehmet Ali Öz'ün emeklerinin kendisi için her zaman kıymetli olacağını vurgulayan Turan Kalıpçı, “Görev sürem boyunca, baromuzun işleyişine katkı sunan, sorumluluklarını büyük bir özveri, titizlik ve samimiyetle yerine getiren çalışma arkadaşlarımızla birlikte yol yürümekten büyük mutluluk ve onur duydum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi