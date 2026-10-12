Nazım, Bayram, Hasan, Rıza, Suna, Yazgül, Ayten ve Neriman’ın annesi olan Sünbül Topkül’ün vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Sünbül Topkül'ün cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan alınarak Seydimçakallı Köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP İl Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, Yeni Parti İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal, Ömer Boyraz ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi