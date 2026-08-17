Çorum Web TV’de yayınlanan “Çorum’a Dair” programında başhekimlik görevindeki ilk yılını değerlendiren Gömeç, yoğun ve heyecanlı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 4 binin üzerinde personelin görev yaptığı hastanenin yalnızca sağlık hizmeti sunan değil, aynı zamanda büyük bir organizasyon yapısına sahip önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Sağlık hizmeti sunmak kadar bu hizmeti yönetmenin de büyük sorumluluk ve fedakârlık gerektirdiğini vurgulayan Gömeç, ilk yılın temel yaklaşımının ekip ruhu ve güçlü iletişim olduğunu ifade etti. Gömeç, “Şehrin hasta yükünü çeken çalışanlarımızla iyi iletişim kurma yolunu tercih ettik. İyi bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum.” dedi.

“SAĞLIKTA HEDEFİMİZ SÜPER LİG”

Hastanenin yalnızca Çorum’un değil, bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayan önemli merkezlerden biri haline geldiğini belirten Gömeç, sağlık hizmetlerinde sürekli yenilenen ve kendisini geliştiren bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, “Sağlıkta Süper Lig” hedeflediklerini söyledi.

Hastanenin çevre illerden de hasta kabul ettiğine dikkat çeken Gömeç, sevk rakamlarında da önemli bir değişim yaşandığını belirtti.

“DAHA AZ SEVK VEREN, DAHA ÇOK SEVK

ALAN BİR HASTANE YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Son bir yılda yaklaşık 500 sevk verdiklerini belirten Gömeç, bu sayının her geçen gün azaldığını, buna karşılık komşu illerden hastaneye gelen sevklerin arttığını kaydetti.

Fiziki imkânlar doğrultusunda çevre illerden gelen hastaları kabul ettiklerini belirten Gömeç, hastanenin bölgesel sağlık merkezi olma yolunda önemli mesafe katettiğini ifade etti.

FİZİKİ ŞARTLARDA YENİLEME ÇALIŞMALARI

Yaklaşık 10 yıllık geçmişi bulunan hastane binasında zaman içerisinde bazı alanlarda yıpranmaların meydana geldiğini belirten Gömeç, hem hastane içerisinde hem de çevresinde yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Belediye ve İl Özel İdaresi’nin destekleriyle çevre düzenlemeleri ve otopark konusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirten Gömeç, hedeflerinin vatandaşların hastaneye ulaşımını ve hastane içerisindeki kullanım koşullarını kolaylaştırmak olduğunu dile getirdi.

Hastane içerisinde eskiyen ve yıpranan alanların yenilendiğini ifade eden Gömeç, kullanım ömrünü tamamlayan yüksek maliyetli tıbbi cihazların da Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle yenilendiğini veya revize edildiğini söyledi.

KANSER TEDAVİSİNDE SON TEKNOLOJİ CİHAZLAR

Onkoloji alanında da önemli bir kapasiteye ulaştıklarını belirten Gömeç, PET ve LINAC gibi kanser tanı ve tedavisinde kullanılan ileri teknoloji cihazların aktif olarak hizmet verdiğini söyledi.

Laboratuvar hizmetlerinde de önemli bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirten Gömeç, daha önce başka merkezlere gönderilen birçok tetkikin artık Çorum’da yapılabildiğini, yeni tetkiklerin ise sürekli olarak hizmete eklendiğini kaydetti.

Bu çalışmaların hastaların başka illere gitme ihtiyacını azaltırken, hastanenin sağlık hizmetlerindeki bağımsızlığını da güçlendirdiğini ifade etti.

YIL SONUNDA 2 MİLYON 400 BİN POLİKLİNİK BEKLENİYOR

Çorum’un yaşlı nüfus yapısının özellikle poliklinik, acil, yoğun bakım ve ameliyathane hizmetlerine olan talebi artırdığını belirten Gömeç, 2025 yılında yaklaşık 2 milyon 300 bin poliklinik hizmeti verildiğini söyledi.

2026 yılı sonunda bu rakamın yaklaşık 2 milyon 400 bine ulaşmasının beklendiğini ifade eden Gömeç, yaklaşık 100 binlik artışın hastanenin artan hizmet kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti.

Ameliyat sayısının da 50 binin üzerine çıktığını söyleyen Gömeç, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yaklaşık yüzde 90 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Artan iş yükünün beraberinde daha nitelikli sağlık hizmetini de getirdiğini belirten Gömeç, hastanenin artık standart vakaların yanı sıra daha komplike, başka merkezlerde çözümü mümkün olmayan vakalara da müdahale eden bir noktaya geldiğini söyledi.

300’ÜN ÜZERİNDE ASİSTAN HEKİM EĞİTİM GÖRÜYOR

Bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak akademik yapının önemine dikkat çeken Gömeç, hastanede 300’ün üzerinde asistan hekimin eğitim gördüğünü belirtti.

Asistan hekimlerle ilgili vatandaşların zaman zaman yanlış bir algıya sahip olabildiğini ifade eden Gömeç, eğitim ve araştırma hastanelerinde tedavi süreçlerinin belirli standartlar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Asistan hekimlerin uzman hekimler ve akademisyenlerin kontrolünde görev yaptığını vurgulayan Gömeç, bu sistemin hem hekim yetiştirilmesi hem de sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tıbbın sürekli geliştiğine dikkat çeken Gömeç, akademik ve bilimsel çalışmaların artmasının sağlık hizmetlerinin niteliğini de yükselttiğini belirtti.

“YENİ UZMANLIK ALANLARIYLA SEVKLER AZALIYOR”

Hastanede ana branşların tamamının bulunduğunu belirten Gömeç, yan dal branşlarında da önemli bir seviyeye ulaşıldığını söyledi.

Özellikle son dönemde kadın hastalıkları ve doğum alanında önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Gömeç, jinekoonkoloji alanında iki uzman hekimin, riskli gebeliklerin takibinde ise perinatoloji uzmanlarının göreve başladığını açıkladı.

Ortopedi bölümünde el cerrahisi hizmetinin de başladığını belirten Gömeç, geçmişte sevk gerekçeleri arasında yer alan bu alanın Çorum’da karşılanabilir hale geldiğini söyledi.

Pediatri alanında da birçok yan dalın tamamlandığını belirten Gömeç, hastanenin genel anlamda birçok branşta önemli bir yeterliliğe ulaştığını ifade etti.

“HASTANEMİZ BİR EKOL OLDU”

Programda hastanenin gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gömeç, yalnızca yeni hizmetler eklemenin değil, mevcut sağlık sisteminin niteliğini korumanın da önemli olduğunu vurguladı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin zaman içerisinde kendine özgü bir çalışma kültürü oluşturduğunu belirten Gömeç, bu anlayışın korunmasını öncelikli hedeflerden biri olarak gördüklerini söyledi. Gömeç, “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir ekol oldu. Bir tedavi tavrı ve yaklaşım var. Bunu korumak önceliğimiz.” diye konuştu.

Bilim dünyasındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Gömeç, güncel ve bilimsel yaklaşımın yanı sıra sağlık hizmetlerinin insani boyutunun da hiçbir zaman geri plana atılmaması gerektiğini söyledi.

Anadolu irfanının ve insan ilişkilerinin sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Gömeç, hastanenin gelecek vizyonunu bilimsel gelişmeleri takip eden, sağlık hizmetlerinin kalitesini sürekli yükselten ve insan odaklı yaklaşımını koruyan bir anlayış üzerine kurduklarını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi