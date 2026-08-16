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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çilingir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı’nda kısa süre önce göreve başlayan Çilingir’den bir süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.

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