İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Demir, siyasi partiler arasında yaşanan milletvekili geçişlerinin seçmen iradesine ihanet olduğunu belirterek, bireysel çıkarlar uğruna yapılan transferlerin siyaseti kirlettiğini savundu.

Orhan Demir, yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Siyasi etikle bağdaşmayan bu dönüşler söylem ile eylem arasında uçurum olarak tanımlanmaktadır” dedi.

Orhan Demir’in açıklaması şu şekilde:

SÖYLEM VE EYLEM ARASINDA UÇURUM

“Türk siyasetinde partiler arası milletvekili geçişleri her dönem adından söz ettirse de, muhalefet sıralarında iktidara yönelik en sert eleştirileri getirip, sert grup konuşmalarına imza attıktan kısa süre sonra saf değiştiren isimler bilsinler ki kamuoyunda asla kabul edilmemektedir.

Siyasi etikle bağdaşmayan bu dönüşler söylem ile eylem arasında uçurum olarak tanımlanmaktadır.

Kürsülerde iktidar partisine karşı en sert muhalefet cümlelerini kuran isimlerin, kısa zaman dilimleri içerisinde aynı partiden rozet takması seçmenlerde ciddi bir "söylem ile eylem arasındaki uçurum" olarak görmektedir.

SEÇMEN İRADESİNE İHANET

Partisinden ayrılıp saf değiştiren vekiller genellikle "yeni bir yol yürüme", "merkezin birliği" veya "ülke çıkarları doğrultusunda ortak hareket etme" gibi gerekçeler öne sürse de, bu durum kamuoyunda sandıktan çıkan seçmen iradesine ihanet ve bireysel çıkarlar olarak yorumlanmaktadır.

Genel başkanımızın deyimiyle "Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ