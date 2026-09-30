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“Çorum’un Fahri Hemşehrisi” Bakan Çiftçi’ye, 20 Ekim 2026’da Ankara’da yapılacak ÇEKVA Ankara Şubesi Mütevelli Heyet Toplantısı daveti de iletildi.

ÇEKVA Başkanı Prof.Dr. Lütfi Akca ile Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek 24-27 Aralık 2026 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda yapılacak “Çorum Tanıtım Günleri”ne davet ettiler.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı eski Müsteşarı, eski DSİ Genel Müdürü, eski Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi, hemşehrimiz Prof.Dr. Lütfi Akca, emekli Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun ayrılması üzerine, Yönetim Kurulu tarafından, kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı’na seçildi.

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