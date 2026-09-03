Çorum’da hakkında aranma kaydı bulunan kişi, polis ekiplerini görünce camdan atlayarak kaçmaya çalışırken yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ifadeye yönelik aranması bulunduğu öğrenilen İ.K., Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki ikametinde polis ekiplerini görünce pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı.
Dört katlı apartmanın birinci katından yere düşen İ.K. yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK