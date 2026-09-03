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Çift, geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.

Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek düğüne, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda il başkanının katılması bekleniyor.

Yeni Parti Çorum Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tahtasız’ın kızı Uzman Dr. Safiye Dilan Tahtasız ile Uzman Dr. Eren Can Eren, 27 Eylül 2026 Pazar günü Çorum’da düzenlenecek düğün töreniyle dünyaevine girecek.

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