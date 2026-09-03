Yeni Parti İl Başkanı Solmaz, Ankara’da Genel Başkan Özgür Özel’in önderliğinde yapılan İl Başkanları toplantısına katıldı.

Yeni bir siyaset anlayışı ve yeni bir örgütlenme modeliyle çıktıkları bu yolda özgür, adil ve müreffeh bir Türkiye için Özgür Özel önderliğinde Genel Merkezde İl Başkanları toplantısını gerçekleştirdiklerini bildiren Dinçer Solmaz, “Şimdi milletin iktidar olma zamanıdır. Rakibimiz; yoksulluktur, adaletsizliktir, israftır. Zenginleşen bir Türkiye için geliyoruz. Yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyoruz” ifadesini kullandı.

Özgür Özel, YENİ Parti’nin millete 7 sözünü açıklayarak, “yeni siyaset” dönemini başlattı.

İl Başkanlarına seslenen Genel Başkan Özgür Özel, “Memleketinizin dört bir yanına bu sözü götürün: Deyin ki; YENİ Parti geliyor! Kavganın değil, milletin tarafı olmaya geliyor. Makam değil, sorumluluk almaya geliyor. Devleti millete geri vermeye geliyor! Biz iktidara kimsenin evini yıkmaya gelmiyoruz. Türkiye’nin bozulan düzenini onarmaya geliyoruz. Rakibimiz, farklı düşünen komşumuz değildir. Rakibimiz; yoksulluktur, adaletsizliktir, israftır” dedi.

Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz seçim geceleri birbirimizi teselli etmek için parti kurmadık, kazanmak ve milletimize hizmet etmek için kurduk. Milletimize verdiğimiz 7 söz, 7 görev olarak karşımızda duruyor! Örgütümüzün üstüne düşen görevlerin en önemlisi ve vazgeçilmezi kazanmaktır!

Kazanacağız, kazanacaksınız, Türkiye kazanacak!

YENİ Parti’nin milletine verilecek 7 sözü var. Bunlardan biri de üreten ve zenginleşen Türkiye’dir, refahtır. Türkiye yoksul bir ülke olmaya asla mahkum değildir. Biz yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyoruz. Yola çıktık, yoldayız ve sizinle birlikte YENİ Parti'nin iktidarını kurmak için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz”

TÜRK MİLLETİNE 7 SÖZ

Özel, Türkiye'ye verdikleri 7 sözü açıklayarak, şunları söyledi: “Türkiye'ye, millete 7 sözümüzden 1'incisi demokratik Türkiye. Türkiye kimlikler, hayat tarzları, siyasi tercihler, eski kamplaşmalar üzerinden bölünmeyecek; bu gerilimler üzerinden yönetilmeyecek. Bir partiye oy veren de vermeyen de iktidara oy veren de vermeyen de Cumhuriyet'in eşit vatandaşı olarak görülecek.

2'nci sözümüz, adil ve özgür Türkiye'dir. Mahkemede adalet, gelirde adalet, vergide adalet, sosyal hayatta adalet. Adalet anlayışımız bu dört ayak üzerine kurulacak.

Muhabir: Haber Merkezi

3'üncü sözümüz, üreten ve zenginleşen Türkiye'dir. Türkiye yoksul bir ülke olmaya mahkum değildir. Biz yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyoruz.Milletimize 4'üncü sözümüz, güçlü ve güvenli Türkiye'dir. Sizi güvende tutacağız, Türkiye'yi güçlü kılacağız.5'inci sözümüz, kimseyi geride bırakmayan Türkiye'dir.6'ıncı sözümüz ise evlatlarına gelecek sunan Türkiye.7'nci sözümüz, makamların emanet sayıldığı Türkiye.Bizim iktidarımızda makamlar, tapulu mal olmayacak. Görev ve nöbet olacak. Dönem sınırıyla siyaseti yenileyecek, yeni kadrolara ve gençlere yol açacağız”ÖRGÜTLERE 7 GÖREVÖzgür Özel, verdikleri 7 sözün örgütlerin karşısında 7 görev olarak durduğunu belirterek, “Birinci görevimiz, iktidar kapasitemizi göstermektir. İlk görevimiz, milletin karşısına yalnızca itiraz eden bir parti olarak değil, devleti yönetmeye hazır bir parti olarak çıkmaktır. Türkiye'yi yönetmeye hazırız. Bunu tüm tutum, davranış, eylem ve söylemlerimizle milletimize göstermeliyiz” diye konuştu.Özel, diğer görevlerinin ise, kapıları milleti açmak, her ilde çözümü hazırlamak ve çözümün bir parçası olmak, kibri siyasetten silmek ve yoldaşlık hukukuna sahip olmak olduğunun altını çizdi.Özel, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “En önemli görev; YENİ Parti'nin örgütünden beklediği yedinci, tartışmayacağı ve olmazsa olmaz gördüğü görev kazanmaktır. Kazanacağız. Biz girdiği ilk seçimleri kazanan kadrolarız. Bunu kabul etmeyenlere direnen kadrolarız. Kurulan kumpasları bozan kadrolarız. Biz ‘Otur, yenilgiyi kabul et; yenilmeye razı ol, makamını koru' diyenlere karşı makamı elinin tersiyle iten, yollara düşen, yeni yollar açan, iktidara yürüyen kadrolarız. Bu yüzden asla ve asla kaybetmeyi, yenilmeyi kabul etmiyoruz. Biz bu partiyi bir partimiz olsun diye kurmadık. Biz bu partiyi iktidar olsun diye kurduk. Biz bir muhalefet partisi kurmadık, biz YENİ Parti'yi iktidar partisi olarak kurduk. Biz seçim geceleri birbirimizi teselli etmek için bir parti kurmadık, kazanmak ve milletimize hizmet etmek için bir parti kurduk. Biz YENİ Parti'yi Türkiye'yi yönetmek için kurduk. O yüzden tüm görevlerin en önemlisi ve vazgeçilmezi kazanmaktır. Kazanacağız, kazanacaksınız, Türkiye kazanacak”Vatandaşları partiye üye olmaya davet eden Özgür Özel, “Bu yürüyüşümüzde bize katılın, bizimle birlikte olun. Gelin, kadroları seçin, tarihi geçin. Gelin, bizimle birlikte yürüyün, sizinle birlikte Türkiye yürüsün ve Türkiye'nin yüzü gülsün” şeklinde konuştu.