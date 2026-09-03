Olay, Sel Sokak’ta meydana gelmiş, Turgut Özal İş Merkezi Gümüş Sarayı tarafından sahiplenilen kedi, bir çocuk tarafından kucağa alınarak götürülmüştü. Kediyi bir süre bulamayan hayvanseverler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kedinin bir çocuk tarafından götürüldüğünü tespit etmişti.

Kedinin bulunması için yapılan çağrının ardından Çorum Haber’in sosyal medya hesaplarında yayımlanan haber sonrası kedinin nerede olduğuna ilişkin bir ihbar geldi.

İhbarı değerlendiren kedinin sahipleri, belirtilen yere giderek 4 aylık sarman kedilerini bulunduğu yerden teslim aldı.

Kedinin sağ salim bulunması büyük sevinç yaşatırken, sahipleri kendilerine haber vererek kedinin bulunmasına yardımcı olan çocuğa teşekkür etti.