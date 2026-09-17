Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyü nüfusuna kayıtlı ve Ankara’nın Sincan ilçesinde ikamet eden Hüseyin Kuşçu’dan iki gündür haber alınamıyor.

Alzheimer rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Kuşçu’nun bulunması için yakınları ve çevresi yardım çağrısında bulundu.

Kuşçu’yu gören veya nerede olduğunu bilenlerin, Ergun Murat’a 0532 798 85 73 numaralı telefondan bilgi vermeleri rica edildi.

Kuşçu’nun bir an önce bulunabilmesi için vatandaşlardan duyarlı olmaları ve kayıp ilanını paylaşarak daha geniş kitlelere ulaştırmaları istendi.