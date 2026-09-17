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Restoran işletmecisi ve dükkan sahibi arasında alacak verecek kavgası

Yaralılardan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Mertcan Ş’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İhsan Ş, tüfekle yeğeni Mertcan Ş. ile kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan’ı vurdu.

Merkeze bağlı Ömerbey Köyü’nde Mertcan Ş. ile amcası İhsan Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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