Merkeze bağlı Ömerbey Köyü’nde Mertcan Ş. ile amcası İhsan Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İhsan Ş, tüfekle yeğeni Mertcan Ş. ile kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan’ı vurdu.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Mertcan Ş’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İhsan Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.