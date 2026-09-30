Çorum’un Ortaköy ilçesinde faaliyet gösteren Şapinuva Kadeş Derneği, bölgede kooperatifleşme bilincini artırmak ve yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kooperatifçilik semineri düzenledi.

İlçe sakinleri ve üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, kooperatifçiliğin temel ilkeleri, yerel ekonomiye sağladığı katkılar ve sürdürülebilir üretim modelleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

“KOOPERATİFÇİLİK SON DERECE KIYMETLİ BİR MODEL”

Seminerde konuşan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, kooperatifleşmenin ilçe ekonomisinin güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın artırılması açısından önemli bir model olduğunu belirtti.

Ortaköy’ün sahip olduğu potansiyelin el birliği ve güç birliğiyle daha iyi değerlendirilebileceğini ifade eden İsbir, kooperatifçiliğin üreticilerin emeğinin korunmasına katkı sağlayacağını söyledi.

İsbir, “Ortaköy’ün sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmenin yolu el birliği ve güç birliği yapmaktan geçmektedir. Kooperatifçilik, hem üreticimizin emeğini korumak hem de ilçemizin ekonomik gücünü artırmak adına son derece kıymetli bir modeldir” dedi.

“PROJELERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yerel kalkınmayı destekleyen çalışmaların önemine de değinen Başkan İsbir, seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İsbir, “Yerel kalkınmayı destekleyen bu tür anlamlı organizasyonları gerçekleştiren Şapinuva Kadeş Derneği yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye olarak üretimi, dayanışmayı ve ilçemize değer katacak her projeyi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi