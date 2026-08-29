Belediye binası önünde kalabalık bir heyet tarafından karşılanan Ahlatcı ve beraberindeki teşkilat mensupları, daha sonra Başkan Taner İsbir ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede Ortaköy’de tamamlanan ve devam eden belediye yatırımları ile ilçeye kazandırılması planlanan yeni projeler değerlendirildi.

Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Ahlatcı ve beraberindeki heyete bilgi verdi. İsbir, ziyaretleri ve ilçeye verdikleri desteklerden dolayı Ahlatcı ve AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise Ortaköy’ün ve Ortaköy halkının her zaman yanında olduklarını belirtti.

“Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Ahlatcı, “Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Ortaköy’ümüzün de çehresini değiştirecek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projelere destek vermeyi sürdüreceğiz. Başkanımız Taner İsbir ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Ahlatcı ve beraberindeki heyet, belediye hizmet binası önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Haber Merkezi