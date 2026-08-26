Ortaköy’ün yıllardır beklediği ulaşım yatırımı için düğmeye basıldı. Belediye Başkanı Taner İsbir’in Ankara temasları sonucunda Cemilbey-Ortaköy yolu projesi ihaleye sunuldu. 25 Eylül’de yapılacak ihaleyle birlikte ilçenin ulaşım altyapısının modernize edilmesi hedefleniyor.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in, ilçenin ulaşım sorunlarının çözümü ve yıllardır beklenen yatırımların hayata geçirilmesi amacıyla Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar sonuç verdi. Başkan İsbir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ortaköy halkına önemli bir müjde verdi.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle yayımlanan ilana göre, Cemilbey-Ortaköy yolu yapım işi ihalesi 25 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Üç aşamalı olarak hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında Ortaköy ile Çorum arasındaki ulaşımın daha güvenli, konforlu ve modern hale getirilmesi amaçlanıyor.

KÖPRÜ, KAVŞAK VE ALT GEÇİTLER YAPILACAK

Proje kapsamında güzergâh üzerinde önemli ulaşım yatırımları da gerçekleştirilecek. Buna göre Cemilbey Köprüsü 35 metre uzunluğunda inşa edilecek. KM 26+343 noktasında ise güvenli ulaşım sağlayacak bir alt geçit yapılacak.

Projenin önemli noktalarından biri olan Karahacip Kavşağı, KM 51+600 bölgesinde trafiğin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenecek.

Güzergâh üzerinde ayrıca KM 50+599.500 ile 50+725.700 arasında toplam 126,2 metre uzunluğunda Cindoruk Köprüsü/viyadüğü inşa edilecek.

“İLÇEMİZE HAYIRLI, UĞURLU OLSUN”

Ankara temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, projenin ilçenin ulaşım geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İsbir, “İlçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu bir yol ağı sunmak için yürüttüğümüz çalışmalar sonuç verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığımız verimli görüşme neticesinde Çorum-Cemilbey-Ortaköy yolumuz 3 aşamalı olarak ihaleye çıkıyor. İhale ilanımız yayımlandı. Desteklerinden ötürü Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese Ortaköy halkı adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ortaköy-Çorum arasındaki ulaşımın daha kısa sürede ve güvenli şekilde sağlanması hedefleniyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR