Ortaköy Belediyesi ile Çorum Belediyesi iş birliğinde ilçede sürdürülen altyapı ve yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Hastane Yolu ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ortaköy’de ulaşım konforunun artırılması amacıyla yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında Hastane Yolu ve Cumhuriyet Meydanı’nda sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Tamamlanan çalışmaları Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında teknik bilgi aldı.

“ORTAK AKIL VE DAYANIŞMA İLE DAHA GÜÇLÜ ORTAKÖY”

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorum Belediyesi ile sürdürülen iş birliğinin ilçe halkına hizmet olarak yansıdığını ifade ederek, Hastane Yolu ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla yolların daha modern ve konforlu hale getirildiğini söyledi.

İsbir, “İlçemizin önemli güzergahlarından biri olan Hastane Yolu ile Cumhuriyet Meydanı’mızda gerçekleştirdiğimiz asfalt serim çalışmalarıyla yollarımızı modern ve konforlu bir yapıya kavuşturduk. İlçemize sağladığı destek ve katkılardan dolayı Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza Ortaköy halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorum merkezinin yanı sıra ilçelerin gelişimi için dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Aşgın, tamamlanan asfalt çalışmalarının Ortaköy’e ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Muhabir: SELDA FINDIK