MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatına 6 lira 59 kuruş zam yapılmasının ardından, yeni bir artış daha gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 17 Eylül Perşembe günü itibarıyla 4 lira 62 kuruş geldi. Söz konusu artışla birlikte motorin fiyatlarının üç haneli rakamlara ulaşması beklenirken, sürücülerin akaryakıt giderleri de yeniden gündeme geldi.

ÇORUM'DA 100 LİRAYI GEÇTİ

Çorum'da motorin fiyatları, son zamların ardından 100 TL sınırını aştı. Akaryakıt istasyonlarında uygulanan fiyatlar, zamların pompaya yansımasıyla birlikte değişiklik gösterdi.

İŞTE ÇORUM'DA GÜNCEL FİYATLAR

Benzin 81.87 TL

Motorin 102.10 TL

LPG 35.19 TL