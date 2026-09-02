ALTINDA YÜKSELİŞ YERİNİ DÜŞÜŞE BIRAKTI

Geçtiğimiz hafta son üç ayın en yüksek seviyelerine ulaşan altın fiyatlarında yön aşağı döndü. Küresel piyasalarda ons altındaki geri çekilme birkaç işlem gününde hızlanırken, son yükselişin önemli bir bölümü geri verildi.

Ons altın, gün içerisinde 4 bin 335 dolara kadar yükselmesinin ardından satışların etkisiyle 4 bin 282 dolara kadar geriledi. Böylece değerli metal son üç haftanın en düşük seviyesini gördü.

ONS ALTIN NE KADAR?

2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 07.03 itibarıyla ons altın 4 bin 302 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisindeki en yüksek seviye 4 bin 335 dolar, en düşük seviye ise 4 bin 282 dolar olarak kaydedildi.

GRAM ALTINDA DA DÜŞÜŞ

Ons altındaki geri çekilme gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın gün içerisinde 6 bin 732 TL ile en yüksek seviyesini görürken, satışların ardından 6 bin 650 TL'ye kadar düştü.

Gram altın sabah saatleri itibariyle 6 bin 669 TL seviyesinde seyrediyor.