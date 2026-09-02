Danıştay'ın verdiği iptal kararları doğrultusunda, internetten yapılan alışverişlerde tüketicinin cayma hakkını kısıtlayan hükümler geçerliliğini yitirdi.

TELEFON VE BİLGİSAYARDA CAYMA HAKKI

Düzenleme kapsamında akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saat gibi elektronik ürünlerin yanı sıra motosiklet alışverişleri de öne çıktı. Yargı kararıyla söz konusu ürünlerde cayma hakkına getirilen sınırlamaların kaldırılması, tüketicilerin mesafeli satışlarda sahip olduğu iade hakkının korunması açısından önemli bir gelişme oldu.

İADE KARGOSU İÇİN ÜCRET ALINAMAYACAK

Tüketicileri doğrudan ilgilendiren bir diğer önemli konu ise iade sırasında ortaya çıkan kargo masrafı oldu. Yargı kararlarının ardından cayma hakkının kullanılması halinde iade gönderisine ilişkin kargo ücretinin tüketiciye yüklenmesini öngören düzenlemeden de vazgeçildi. Böylece mevzuata uygun şekilde cayma hakkını kullanan tüketiciden iade kargo bedeli talep edilemeyecek.

E-TİCARET ALIŞVERİŞLERİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Karar, özellikle internet üzerinden telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri ürünleri satın alan tüketiciler açısından önem taşıyor.

Mesafeli satışlarda tüketicilerin kanundan kaynaklanan haklarının yönetmelik hükümleriyle sınırlandırılmasına ilişkin tartışmalar da Danıştay'ın iptal kararlarıyla yeni bir boyut kazandı.

CAYMA HAKKI NASIL KULLANILIYOR?

Mesafeli satışlarda tüketiciler, kanunda ve ilgili mevzuatta belirtilen istisnalar dışında, belirlenen süre içerisinde herhangi bir gerekçe göstermek zorunda kalmadan cayma hakkını kullanabiliyor. Ancak ürünün niteliği ve alışverişin koşullarına göre mevzuatta yer alan diğer istisnalar geçerliliğini koruyor.