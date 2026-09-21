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Günser-İhsaniye Şirin çiftinin oğlu Onur ile Yaşar-İmran Delibalta çiftinin kızları Gülben’in düğün törenine Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çiftin nikahını kıyarak, mutluluklar diledi.

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