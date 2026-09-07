Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programı gereğince Ankara’da düzenlenen Kuzeydoğu Bölgesi Gençler Bölge Şampiyonası’nda ferdi müsabakalar sonunda da Çorumlu sporcular önemli dereceler elde ettiler.

Çorum Belediye Spor Kulübü sporcuları erkeklerde ilk üç sırayı aldı. Mustafa Efe Alaybeyoğlu birinciliği elde ederken, Mustafa Nebhan ikinci, Berat Özdemir ise üçüncü oldu.

Kızlarda ise Elizan Başar tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Takımlar müsabakalarında, kızlarda Çorum Gençlik Spor Kulübü ile erkeklerde Çorum Belediye Spor Kulübü A takımının şampiyon, Çorum Belediye Spor Kulübü B erkek takımının ikinci, Çorum Arena Spor Kulübü erkek takımı dördüncü, kız takımı ise beşinci olarak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etmişlerdi.