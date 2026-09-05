KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, dün Çorum’a gelerek Ticaret ve Sanayi Odası’nda “KOBİ’ler İçin Destek ve Dönüşüm” programı kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu’nu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile birlikte ağırladı.

İbrahimcioğlu’nun TSO’yu ziyaretinde, KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, Sungurlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ve Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kerman da bulundu.

Oda Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantıda ise, KOSGEB’in güncel destek programları ile KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesine, rekabet gücünün artırılmasına ve dönüşüm süreçlerine katkı sağlayan destek mekanizmaları ele alındı.

İş dünyası temsilcileri ve ilgili paydaşların katıldığı toplantıda, KOBİ’lerin finansmana erişimi, üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve işletmelerin değişen ekonomik koşullara uyum sağlamasına yönelik KOSGEB destekleri ve finansmana erişim imkanları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.