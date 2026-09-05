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Firmanın kurucuları; Halil, Mustafa ve Kadir Baklan kardeşlerle, Halil Baklan’ın oğlu Murat Baklan, kızı Şirvan ve damadı Ali Erdoğan, Fuar’da 40. yıl pastasını birlikte kestiler.

BAKTAT ve daha sonra Almanya’da oluşturulan Baklan Ailesi’nin yeni markası SUNTAT, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan Uluslararası Gıda Fuarı’na yine geniş çapta katılım sağladı.

Sungurlu’dan çıkarak Avrupa’nın en yaygın gıda dağıtım zincirlerinden biri haline gelen BAKTAT 40. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

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