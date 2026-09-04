Çorum’un geleneksel mimarisinden ve tarihi dokusundan izler taşıyacak Tarihi Çorum Konağı, Ulu Cami’nin yanında oluşturulan Tarihi Çorum Meydanı’nda inşa edilecek.

ESKİ HÜKÜMET KONAĞINDAN İLHAM ALINACAK

Ulu Cami’nin yanında yer alan Tarihi Çorum Meydanı’ndaki dönüşüm kapsamında inşa edilecek konak, Çorum’un geleneksel mimari anlayışını ve tarihi siluetini yansıtacak. Yeni projeyle, yıllar önce yok olan tarihi yapının mimari özelliklerinden ilham alınarak Çorum’un tarihi dokusuna uygun bir konak yeniden şehre kazandırılmış olacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yapının 1950’li yıllarda meydana gelen bir yangında tamamen yok olan eski hükümet konağından ilham alınarak tasarlanacağını belirtti.

BAŞKAN AŞGIN: “ŞEHRİMİZE KİMLİK KATACAK”

Aşgın, Tarihi Çorum Konağı’nın eski hükümet konağından ilham alınarak hazırlandığını belirterek, “Ulu Camimiz yanında bulunan Tarihi Çorum Meydanı’na Çorum’un tarihi siluetini yansıtacak, Çorum mimarisine özgü bir konak olan eski hükümet konağını geçmiş mimarisini modernize ederek yeniden inşa ediyoruz. ‘Hükümet konağı bugün yapılsaydı böyle yaparlardı’ düşüncesiyle günümüze taşıdık. Birebir aynısını yapmak istemedik ama ilhamımızı önceki konağımızdan aldık.” dedi.

Projenin yaklaşık 1600 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu belirten Başkan Aşgın, yapının gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Aşgın, “Önümüzdeki yılın Haziran ayı gibi projemiz tamamlanarak tarihi meydanımızın siluetine bir gerdanlık gibi güzel bir dokunuş yapmış olacağız. Şehrimize kimlik katacak özel bir yapı olacak. Şehrimize değer katacak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TEMELİ 5 EYLÜL’DE ATILACAK

Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Tarihi Çorum Konağı Projesi’nin temel atma töreni, 5 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’da Tarihi Çorum Meydanı’nda gerçekleştirilecek.