Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ile Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Köprüalan köyünde soğan üreticisi İlyas Akbulut’un tarlasını ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Çorum’da tarımsal üretimin durumunu yerinde değerlendirmek amacıyla sürdürülen saha çalışmaları kapsamında, Köprüalan köyündeki soğan üretim alanı ziyaret edildi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, üretici İlyas Akbulut’a ait soğan tarlasında gerçekleştirilen hasat çalışmalarını inceleyerek ürünün gelişim durumu hakkında bilgi aldı.

Saha ziyaretinde soğanın hasat olgunluğu, verim ve kalite değerleri ile üretim sezonunun genel seyri değerlendirildi. Soğan yetiştiriciliğinde uygulanan üretim teknikleri, sulama ve bakım çalışmaları, hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile ürünlerin pazarlama süreci konusunda üreticiyle görüş alışverişinde bulunuldu.

VERİM VE KALİTE DEĞERLENDİRİLDİ

Üretim alanında yapılan incelemelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerinin soğan yetiştiriciliğine etkileri ele alınırken, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar da değerlendirildi.

Hasat edilen ürünlerin genel durumunu inceleyen Taş ve Özdemir, üreticilerin sahada karşılaştıkları ihtiyaç ve talepleri de dinledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim kaynaklarının etkin kullanılması, kaliteli ürün elde edilmesi ve üreticilere teknik destek sunulması amacıyla saha çalışmalarının üretim sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, emek ve alın teriyle yetiştirilen ürünlerin bereketli olmasını dileyerek, üretici İlyas Akbulut başta olmak üzere tüm üreticilere bol ve kazançlı bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR