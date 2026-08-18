Çorum’da Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar esnasında sahada taşeron işçiler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bahçelievler Mahallesi Altınevler 2. Sokak’ta sürdürülen çalışmalar sırasında, sabah saatlerinde taşeron firması işçileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine diğer işçiler araya girerek kavgayı sonlandırdı.

Kavgaya karışan işçiler ile kavgayı ayıran diğer bazı işçilerin çalışma sahasını terk ettiği öğrenildi.