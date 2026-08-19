Hitit Üniversitesi, ÖSYM tarafından açıklanan YKS-2026 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Hitit Üniversitesi, YKS-2026 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre 6 fakülte ve 7 meslek yüksekokulunda öğrenci alımı yapılan toplam 92 lisans ve ön lisans programının tamamında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

BU YIL İLK KEZ ÖĞRENCİ ALIMI

YAPAN 3 PROGRAM YÜZDE 100 DOLDU

Hitit Üniversitesi'nde bu yıl açılan 3 yeni program ilk öğrencilerini kabul etti. Geleceğin mesleklerine nitelikli teknik personel yetiştirecek yeni programların tamamı doldu. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği, CNC Programlama ve Operatörlüğü ile Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Hitit Üniversitesi'nin yapay zeka, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı programları da aday öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesindeki Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ve Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği ve Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ'NE 3 BİN 758 ÖĞRENCİ YERLEŞTİ

ÖSYM tarafından tanınan kontenjanlarla birlikte bin 257 lisans, 2 bin 501 ön lisans olmak üzere toplam 3 bin 758 öğrenci Hitit Üniversitesine yerleşti.

Spor Bilimleri Fakültesi'ne Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin gerçekleştireceği özel yetenek sınavının ardından 241 öğrencinin daha Hitit Üniversitesi'ne yerleşmesi bekleniyor. Böylelikle 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için uluslararası öğrenciler hariç yerleşen öğrenci sayısının 4 bine yaklaşması hedefleniyor.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı