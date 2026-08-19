Çorum Belediyesi’nin Gazi Caddesi 2. etap çalışmaları kapsamında yol bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışması dün başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar süresince Valilik ile Meslek Yüksekokulu arasındaki güzergâh araç trafiğine kapatıldı.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları ve ulaşımda herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Çorum Belediyesi, vatandaşların trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini rica etti.

Muhabir: Haber Merkezi