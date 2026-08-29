Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, okullara dağıtılmak üzere hazırlanan ders kitaplarının bulunduğu depoyu ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kitapların teslim alınmasının ardından depolama, tasnif ve sevkiyat işlemleri devam ederken, Çağlar yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.

Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce kitapların tüm okullara ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen hazırlıklarla birlikte öğrencilerin yeni eğitim döneminin ilk gününde ders kitaplarına da hazır şekilde ulaşması hedefleniyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri sınıflarında yalnızca öğretmenleri ve arkadaşları değil, yeni ders kitapları da karşılayacak.

Muhabir: SELDA FINDIK