Çorum’un köklü ve tanınmış sanayi firmalarından Ar-San Makina A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kayılı'nın oğlu İsmail Arda hayatını Almira Erdoğan ile birleştirdi.

Ayça & Serhan Erdoğan çiftinin kızları Almira ile Sebahat Kayılı ve iş insanı Zafer Kayılı'nın oğlu İsmail Arda'nın nikahı önceki akşam Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

Kayılı ve Erdoğan ailelerinin eş, dost ve akrabaları ile davetlilerinin yer aldığı düğünde genç çiftin nikahını Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, şahitliklerini ise Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İller Bankası Denetim Kurulu Üyesi önceki dönem Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum önceki dönem milletvekili ve Belediye Başkanı Muzaffer Külcü yaptı.

Aşgın, Tahtasız, Ceylan ve Külcü aileleri kutlayarak genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Muhabir: Haber Merkezi