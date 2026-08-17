Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çorum’da programına Valilik ziyaretiyle başladı.

Bakan Bolat, Çorum Valiliği’ni ziyaret ederek Vali ve kent protokolüyle görüştü.

Bolat, daha sonra Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye binası önünde Başkan Halil İbrahim Aşgın, partililer ve belediye personeli tarafından karşılanan Bolat, başkanlık katında ziyaretçi defterini imzaladı.

Ardından başkanlık makamına geçen Bolat’a, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından kentte yürütülen belediye hizmetleri ve hayata geçirilen projeler hakkında brifing verildi.

Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin çalışmaları ve kentte gerçekleştirilen projelere ilişkin Bakan Bolat’a bilgi sundu.

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Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK