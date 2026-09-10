Olay, Çorum’da faaliyet gösteren bir lavaş üretim tesisinde meydana geldi. İşletmede usta olarak görev yapan Ahmet Y., üretim sırasında elini hamur açma ve kesme makinesine kaptırdı.

Kazayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, işçinin elindeki 4 parmağın koptuğu belirlendi.

Ahmet Y., sağlık ekipleri tarafından kopan parmakları da muhafaza altına alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan değerlendirme sonrasında, kopan parmakların yeniden yerine dikilebilmesi amacıyla mikrocerrahi müdahale için Ankara’ya sevk edilmesine karar verildi.

Ahmet Y. ile muhafaza edilen parmakları, özel donanımlı ambulansla Ankara’daki bir hastaneye gönderildi.