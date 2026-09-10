Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, özellikle yaz aylarında bilinçsizce yakılan ot ve anızların ciddi tehlikelere yol açtığını belirterek vatandaşları daha duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı.

“BİR KIVILCIM FELAKETE NEDEN OLABİLİYOR”

Ot ve anız yangınlarının bilinçli veya ihmal sonucu çıktığını ifade eden İtfaiye Müdürü Balcı, “Kontrolsüz yakılan bahçe atıkları veya hasat sonrası yakılan anızlar, kısa sürede geniş alanlara yayılan yangınlara dönüşebiliyor. Ekiplerimiz yaz boyunca 225 farklı noktada yangına müdahale etti. Bu yangınların önemli bir bölümü insan kaynaklı sebeplerden meydana geldi. Bir kıvılcım bazen binlerce metrekarelik alanın yanmasına, tarım ürünlerinin ve doğada yaşayan canlıların zarar görmesine ve yerleşim yerlerinin tehdit altına girmesine neden olabiliyor.” dedi.

“TOPRAĞA VE TARIMA

BÜYÜK ZARAR VERİYOR”

Anız yakmanın tarım arazilerine fayda sağladığı yönündeki düşüncenin doğru olmadığını vurgulayan Balcı, yangınların toprağın doğal yapısını bozduğunu söyledi. “Anız yakıldığında toprağın verimini artıran faydalı mikroorganizmalar yok oluyor. Organik madde kaybı yaşanıyor, toprak zamanla verimsizleşiyor ve erozyona daha açık hale geliyor. Çiftçilerimizin yıllarca emek verdiği topraklarımız, birkaç saatlik yanlış uygulama nedeniyle büyük zarar görüyor.” ifadelerini kullandı.

“DOĞAL YAŞAM DA TEHLİKE ALTINDA”

Yangınların sadece tarım alanlarını değil, doğadaki canlı yaşamını da olumsuz etkilediğini belirten Balcı, “Kuru ot ve anız yangınlarında çok sayıda kuş, sürüngen, kirpi, tavşan, kaplumbağa ve diğer canlılar yaşamını kaybediyor. Yangın sonrası oluşan yoğun duman ise çevre ve insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor.” diye konuştu.

“ORMAN VE YERLEŞİM YERLERİNDE TEHDİT”

Rüzgârın etkisiyle kontrol dışına çıkan yangınların ormanlık alanlara, enerji nakil hatlarına ve yerleşim yerlerine kadar ulaşabildiğine dikkat çeken Balcı, “Özellikle sıcak ve rüzgârlı günlerde çıkan yangınlar çok hızlı yayılıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın ateş yakarken son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Yangın riski taşıyan davranışlardan kesinlikle kaçınılmalı.” dedi.

“ANIZ YAKMANIN CEZASI VAR”

İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, anız yakmanın sadece çevreye zarar vermediğini, aynı zamanda yasal yaptırımlara da neden olduğunu hatırlattı.

Balcı “2026 yılı itibarıyla 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakanlara her dekar için 698,62 TL idari para cezası uygulanıyor. Anız yakma fiilinin ormanlık alanlara, sulak alanlara veya yerleşim yerlerine bitişik bölgelerde gerçekleşmesi halinde ceza beş kat artırılarak dekar başına 3.493,10 TL olarak uygulanmaktadır” diye konuştu.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Adil Rahmi Balcı, “Toprağımızı, tarım alanlarımızı, doğal yaşamı ve geleceğimizi korumak hepimizin sorumluluğudur. Yangınlara karşı göstereceğimiz duyarlılık, olası felaketlerin önüne geçecektir.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR