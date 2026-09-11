Olay, dün saat 13.10 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yıldır binanın bakım ve işleriyle ilgilenen Mehmet T. ile Almanya’da yaşayan bina sahipleri arasında masraf nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

Mehmet T.’nin, bina için yaklaşık 500 bin dolar harcama yaptığını öne sürdüğü ve taraflar arasındaki tartışmanın da bu nedenle büyüdüğü belirtildi.

Tartışmanın silahlı saldırıya dönüşmesi üzerine Mehmet T., ev sahibi Osman A., eşi Nursen A. ve olay sırasında binada bulunan avukat Emir Ali S.’ye ateş açtı.

Silahlı saldırıda Osman A. ve Nursen A. olay yerinde hayatını kaybetti. Avukat Emir Ali S. ise ağır yaralandı.

SALDIRININ ARDINDAN BİNAYA KİLİTLENDİ

Saldırının ardından Mehmet T. kendisini binaya kilitledi. Polis ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından şüpheli teslim olmamak için direndi ve emniyet ile 112 ekiplerine de ateş açmaya devam etti.

Bölgeye sevk edilen Özel Harekat polislerinin operasyonuyla Mehmet T. etkisiz hale getirilerek sağ olarak gözaltına alındı.

EVİNDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonun ardından Mehmet T.’nin evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması bulundu.

Şüphelinin tehdit ve hakaret suçlarından 3 ayrı suç kaydının bulunduğu da İstanbul Valiliği tarafından açıklandı.

VALİLİK: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, AVUKAT AĞIR YARALI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın ev sahibi ile kiracı arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle başladığı belirtildi.

Açıklamada, silahlı saldırı sonucunda Osman A. ve Nursen A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği, avukat Emir Ali S.’nin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Yaralı avukatın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, saldırgan Mehmet T.’nin ise Özel Harekat ekiplerince sağ olarak gözaltına alındığı kaydedildi.

YARALI AVUKATIN HASTANEYE GİDİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıda ağır yaralanan avukat Emir Ali S.’nin hastaneye götürülme anlarına ilişkin de dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Görgü tanığı Akın Gümüşoğlu, annesiyle birlikte aracında bulunduğu sırada yaralı avukatın yanına gelerek yardım istediğini anlattı.

Gümüşoğlu, yaralı avukatı aracına alarak Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürdüğünü belirterek, yol boyunca bilincini kaybetmemesi için kendisiyle konuştuğunu söyledi.

Yaralı avukatın kendisine, olay sırasında üç kişinin birlikte olduğunu, kendisinin kurtulduğunu ancak diğer iki kişinin durumunu bilmediğini söylediğini aktaran Gümüşoğlu, hastaneye ulaştıklarında avukatın yakınlarının da geldiğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

