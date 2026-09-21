Mali Genel Kurul toplantısının başlamasının ardından, kura yöntemiyle oluşturulan Tasnif Heyeti’nde Ecz. Fatih Çağatay, Ecz. Oktay Kalkan ve Ecz Eren Taşar görev yaptı.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda Divan Başkanlığı’na Kurucu ve Onursal Başkan Ecz. E. Şefkat Güler, Divan Başkan Yardımcılığı’na Ecz. Oğuzhan Gemici, Divan Kâtipliklerine ise Ecz. Zeynep Bayrak ile Ecz. Olcay Çorumlu seçildi.

Şefkat Güler’in konuşmasının ardından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Damla Zorlu’nun sunumuyla başlayan genel kurulda Oda Başkanı Ecz. Erol Afacan, TEB II. Başkanı Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven, önceki dönem oda başkanlarımızdan ve TEB Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi Ecz. Sönmez Çalışkan ile Kurucu ve Onursal Başkan Ecz.E. Şefkat Güler birer açılış konuşması yaptı.



Daha sonra ise Oda Başkanı Ecz. Erol Afacan tarafından Başkanlık sunumu gerçekleştirildi. Genel Sekreter Ecz. Çelebi Ayvaz Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, Sayman Ecz. Doğuhan Koçak mali raporları, Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Ahmet Melik Abalı Denetleme Kurulu raporunu ve Haysiyet Divanı Sözcüsü Ecz. Özlem Uyar Gemici ise Haysiyet Divanı raporunu üyelerin bilgisine sundu.

Mali genel kurul kapsamında ayrıca Eczacı Odası’nın geride kalan dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar, mesleki faaliyetler, üyelere yönelik hizmetler ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmeler ele alınarak üyelerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Oda Başkanı Afacan: “Mali Genel Kurulumuzun, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğine yönelik ortak akıl ve dayanışma içerisinde gerçekleştirilen değerlendirmelerle verimli bir şekilde tamamlanması temennisiyle, katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Çorum Eczacı Odası olarak, Mali Genel Kurulumuzun Odamız ve meslektaşlarımız için hayırlı olmasını dileriz” diye konuştu.