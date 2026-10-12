10 Ekim 2015 tarihinde terör örgütü IŞİD’in Ankara Tren Garı önündeki canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren Emine Ercan, Çorum merkeze bağlı Büyükdivan köyündeki mezarı başında anıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin katılımıyla 10 Ekim saldırısında yaşamını yitiren Emine Ercan için bir anma programı düzenlendi. Büyükdivan köyündeki mezarı başında yapılan anmaya siyasi partilerden, sendikalardan ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinden yönetici ve üyeler katıldı.

Anma programına katılmak için Büyükdivan köyüne gidenlerin GBT sorgusu yapılması tepkiyle karşılandı. Köyün girişinde Jandarma ekipleri tarafından araçları durdurulan siyasi parti ve sendika temsilcilerinin GBT sorgusu yapıldı. Duruma tepki gösteren yurttaşlar, “Keşke aynı hassasiyeti 10 Ekim 2015’de Ankara girişlerinde de yapsaydınız ve canlı bombaların kente girişini engelleseydiniz. O zaman 104 insanımız katledilmemiş olurdu” dedi.

“KATLİAMA BİLEREK YOL AÇILDI”

Emine Ercan şahsında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir konuşma yapan KESK Dönem Sözcüsü Kenan Sırma, “Gerçek suçluların yargı önüne çıkana kadar ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Gar Katliamı davası görüldü. Ancak bunun yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz barış için Ankara’ya gitmiştik, barış için bir araya gelmiştik. Ancak barıştan rahatsız olan birilerinin orada bir katliama sebep olacağı önceden bilinmesine rağmen tertip komitesini haber verilmeyerek bu katliama yol açmışlardır. Bunları da biliyoruz” dedi.

“KEŞKE AYNI ÖNLEMLERİ

10 EKİM’DE DE ALSAYDINIZ”

Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel ise, “Bizim için çok ciddi bir güvenlik önlemi alınmış. Keşke bu güvenlik önlemlerini 10 Ekim’de o katliam yapılmadan önce almış olsaydınız. Bir gün önce Gaziantep’ten çıkıp istihbaratını aldığınız ama yollarda hiçbir engele takılmadan Ankara’nın göbeğine kadar gelip kendilerini patlatana kadar müdahale etmediğiniz zaman sizin burada yaptığınız güvenliğin hiçbir inandırıcılığı yok. Emekçiler bu barışı mutlaka gerçekleştirecek. Bunların da hesabını emekçiler bir gün mutlaka ama mutlaka soracaktır” şeklinde konuştu.

TOPLUMDAKİ ADALET DUYGUSU ZEDELENDİ

DEM Parti PM Üyesi Ümit Küçükbayatlı, ülke tarihinin en büyük katliamlarından biri olan Ankara Gar Katliamı sonrasındaki yargılama süreçlerinin, yaşanan usulsüzlüklerin, IŞİD terör örgütünün “insanlığa karşı suçlar” kapsamında değerlendirilmemesi ve kamu görevlilerinin sorumluluğunun ortaya çıkarılmamasının toplumdaki adalet duygusunu zedelemeye devam ettiğini söyledi.

Emine Ercan’ın eşi Cuma Ercan da yaptığı konuşmada yargı sürecine dikkat çekerek, yaşanan adaletsizlerin hesabının bir gün mutlaka sorulacağını dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi