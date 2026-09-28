Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beraberinde Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı ve Yardımcısı Haluk Söylemez ile birlikte Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek, ÇORUM HABER’in yayın hayatında 42. yılına, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın da meslek yaşamında 57. yıla girişini kutladı.

Ziyaret sırasında yatırım ve hizmetlere ilişkin bilgiler de veren Başkan Aşgın, Çöplü Arastası 3. etap cephe sağlıklaştırma ve diğer düzenlemelerle ilgili ihalenin Ekim ayı içinde yapılacağını, dış duvarlarının restorasyonu tamamlanan tarihi Çorum Kalesi’nin iç düzenlemelerinin de yine Ekim ayı içinde ihaleye çıkarılacağını söyledi.

Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kale içinde Yöresel Yemekler Mutfağı, Kale Kahvehanesi, Kale Müzesi, Oyuncak Müzesi ve 47 yataklı butik otel planlandığını belirtirken, Gülabibey ve Kale’de kentsel dönüşüm hazırlıklarının başarılı biçimde devam ettiğini, 1.etap için hak sahiplerinin yüzde 57’si ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

Gülabibey’de 39 bloktan 24’ünün özel sektör marifetiyle yapıldığını, Vakıflar Yurdu’nun yerine yapılacak bloklarda kazanılan fazla konutların Yüzevler’in taşınması konusunda değerlendirileceğini ifade eden Aşgın, kentsel dönüşümle şehrin çehresinin değişeceğini ve hemşehrilerin daha konforlu hayat standardına kavuşacağını vurguladı.

Belediye Başkanı Aşgın, Çimento Fabrikası’nın yerine kurulacak yeni yerleşim bölgesi ile ilgili gelişmelerin de son derece olumlu biçimde ilerlediğini anlatırken, buraya Emlak Konut’un girişini sağladıklarını da hatırlatarak, “Emlak Konut, yepyeni bir kent konsepti oluşturmak üzere vaziyet planında değişiklik önerdi, biz de alışılmışın dışında daha güzel bir yapılaşma getireceği için bu öneriyi uygun bulduk. Bu yönde çalışmalar devam ediyor” ifadesini kullandı.