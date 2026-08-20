İskilip Spor, 2026-2027 sezonunda da Hakkar Anonim Şirketi ile isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Kulüp Başkan Vekili ve Teknik Sorumlusu Galip Gül, Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Mert Alıcı ile Hakkar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karaslan’ın katılımıyla imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Hakan Karaslan, memleketinin takımı İskilip Spor’a verdikleri desteği geleceğe yapılan bir yatırım olarak gördüklerini belirterek, kulübün başarıları ve gençlerin gelişimi için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Galip Gül ise Hakkar A.Ş’nin desteğinin kulübe güç kattığını ifade ederek, Başkan Hakan Karaslan’a maddi ve manevi katkılarından dolayı teşekkür etti.