Sungurlu Belediyesi tarafından ilçe genelindeki kavşak ve meydanlarda savunma sanayi temalı yazı ve maketler kullanılmaya başlandı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin Çorum-Ankara Karayolu’nu savunma sanayi temalı görsellerle donatma projesi kapsamında ilk olarak şehir merkezindeki havuzlu kavşağa top arabası yerleştirilmişti.

Çalışmalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri tarafından emekliye ayrılan F-4 Phantom savaş uçağı da Sungurlu Kent Park’a yerleştirildi.

Kent Park’ta “anıt uçak” olarak sergilenecek F-4 Phantom, ilçedeki savunma sanayi temalı düzenlemelerin bir parçası olacak.

Sungurlu Belediyesi, savunma sanayi temalı düzenlemelerin ilçenin farklı noktalarında devam ettirilmesini planlıyor.

Savunma sanayi için nitelikli insan kaynağı yetiştiriliyor
Savunma sanayi için nitelikli insan kaynağı yetiştiriliyor
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Muhabir: SELDA FINDIK