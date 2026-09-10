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Savunma sanayi için nitelikli insan kaynağı yetiştiriliyor

Kent Park’ta “anıt uçak” olarak sergilenecek F-4 Phantom, ilçedeki savunma sanayi temalı düzenlemelerin bir parçası olacak.

Çalışmalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri tarafından emekliye ayrılan F-4 Phantom savaş uçağı da Sungurlu Kent Park’a yerleştirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin Çorum-Ankara Karayolu’nu savunma sanayi temalı görsellerle donatma projesi kapsamında ilk olarak şehir merkezindeki havuzlu kavşağa top arabası yerleştirilmişti.

Sungurlu Belediyesi tarafından ilçe genelindeki kavşak ve meydanlarda savunma sanayi temalı yazı ve maketler kullanılmaya başlandı.

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