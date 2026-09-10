Sungurlu Belediyesi tarafından ilçe genelindeki kavşak ve meydanlarda savunma sanayi temalı yazı ve maketler kullanılmaya başlandı.
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin Çorum-Ankara Karayolu’nu savunma sanayi temalı görsellerle donatma projesi kapsamında ilk olarak şehir merkezindeki havuzlu kavşağa top arabası yerleştirilmişti.
Çalışmalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri tarafından emekliye ayrılan F-4 Phantom savaş uçağı da Sungurlu Kent Park’a yerleştirildi.
Kent Park’ta “anıt uçak” olarak sergilenecek F-4 Phantom, ilçedeki savunma sanayi temalı düzenlemelerin bir parçası olacak.
Sungurlu Belediyesi, savunma sanayi temalı düzenlemelerin ilçenin farklı noktalarında devam ettirilmesini planlıyor.