Anadolu Eğitim Sendikası Genel Sekreteri ve Çorum Şehit Fatih Tekin Mesleki ve Teknik Uygulama Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olan Nihat Örs ile Hülya Örs çiftinin oğulları Mustafa Berat hayatını Nuran ve Hasan Akkaz çiftinin kızları Hatice geçtiğimiz günlerde düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Genç çiftin nikahını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, nikaha Çorum önceki dönem Milletvekili ve Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile çok sayıda davetli de katıldı.

ÇORUM HABER Örs ve Akkaz ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ