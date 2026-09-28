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Yaşadığı yerden yaklaşık 13-15 kilometre uzaklıkta bulunan Aygün'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Aygün, tedbir amacıyla Alaca Devlet Hastanesine götürüldü.

Boğaziçi Köyü Muhtarı, saat 20.00 sıralarında Aygün'ü gördüğünü jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları aramada Aygün'ü saat 20.30 sıralarında sağlıklı şekilde buldu.

Bu sırada jandarma ekipleri çevre köylerin muhtarlarıyla irtibata geçerek Aygün'ün eşkal bilgilerini paylaştı.

Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, iz takip köpek unsuru ve AFAD ekiplerinden oluşan 36 kişilik ekip, 4 dronla bölgede arama yaptı. Saat 19.20 sıralarında havanın kararmasıyla fiziki arama çalışmalarına son verilirken, termal kamera özellikli 2 dronla havadan tarama faaliyetleri sürdürüldü.

Dutluca köyünde ikamet eden Aygün’den haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çorum’un Alaca ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 78 yaşındaki Güllü Aygün, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 9 saat süren arama çalışması sonucu sağlıklı şekilde bulundu.

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