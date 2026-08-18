AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte MHP İl Başkanlığı önünde çiçekle karşılanan Ticaret Bakanı Ömer Bolat daha sonra Cumhur İttifakı ortağı MHP’de parti yöneticileri ile biraraya gelerek sohbet etti.

Ziyarette MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, KAÇEP Birim Başkanı Zeynep Şahin, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube ve il temsilcileri, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Ziyarette Cumhur İttifakı’nın ilimizde ve ülke genelinde yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Nazik ziyareti için Bakan Bolat’a teşekkür eden İl Başkanı Çıplak ve ilçe belediye başkanları günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi