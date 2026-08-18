Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri'nin 2025 yılı sonuçları açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 28'incisi düzenlenen etkinlik kapsamında çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla öne çıkan kişi, kurum ve kuruluşlar ödüllendirildi.

Türkiye'nin çevre alanındaki en uzun soluklu organizasyonları arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri, her yıl Akdeniz Üniversitesi, Antalya ve Türkiye ölçeklerinin yanı sıra Bilim Onur, Bilim Hizmet ve Bilim Teşvik kategorilerinde veriliyor.

Ödüller, doğal kaynakların ekolojik ilkelere uygun kullanılmasına, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik strateji ve projelerin geliştirilmesine, çevre politikalarının oluşturulmasına ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara veriliyor.

Program kapsamında, Bilim Onur Ödülü'ne Prof. Dr. Ülkü Yetiş, çevre bilimine ve mühendisliğine yönelik ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmaları dolayısıyla layık görüldü.

Bilim Hizmet Ödülü, aynı alandaki çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Nadir Dizge'ye verildi. Bilim Teşvik Ödülü'nün sahibi ise Prof. Dr. Nadir Dizge'nin çalışmalarıyla aynı alanda faaliyet gösteren Zelal Işık oldu.

ÇORUM BELEDİYESİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Türkiye Ölçeği kategorisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Atık ısıdan tarıma: Gaziantep'te enerji geri kazanımı ile sürdürülebilir seracılık modeli" projesiyle, Çorum Belediyesi ise "Plastik atıklardan PLA filamenti üretimi" projesiyle ödüle layık görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü de "Türkiye'de Birleşmiş Milletlere Entegre İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezinin kurulması" çalışmasıyla ödül aldı.

Antalya Ölçeği kategorisinde Süleyman Demirel İlkokulu-Ortaokulu, "Okul temelli sürdürülebilir çevre yönetimi: Sıfır atık, su okuryazarlığı, ileri dönüşüm ve toplumsal katılım" projesiyle ödüle değer bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Ölçeği kategorisinde ise Öğr. Gör. Serpil Satı Toktaş ve proje ekibi, "Felsefeyle farkındalık dünya hep çok aydınlık: yeşil bilinç, temiz çevre" projesiyle ödül aldı.

2025 yılı Çevre Hizmet Ödülleri'nin sahiplerine takdim edileceği törenin 2026 yılının ekim ayında düzenlenmesi planlanıyor.