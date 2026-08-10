Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG), Çorum'a havaalanı yapılmasına yönelik son günlerde kamuoyunda yeniden oluşan heyecanın ortak bir hedefe dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, şehrin tüm dinamiklerine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

ÇOSTOG Genel Başkanı İlhan Kılıç tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, iş insanı Ahmet Ahlatcı'nın geçmiş yıllarda Çorum'a havaalanı kazandırılması yönündeki destek ve vizyonunun önemine dikkat çekilirken, son olarak Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'ın yaptığı açıklamaların şehirde yeniden büyük bir umut oluşturduğu ifade edildi.

“ÇORUM’UN GELECEĞİ

İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT”

Açıklamada, "Son günlerde Sayın Savaş Balçık'ın yaptığı havaalanı açıklamaları, Çorum halkında yeniden büyük bir heyecan oluşturmuştur. Bu heyecanı son derece kıymetli buluyoruz. Sayın Ahmet Ahlatcı'nın geçmişte ortaya koyduğu vizyon ile bugün oluşan bu güçlü iradenin, Çorum'un geleceği adına önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÇOSTOG, havaalanının yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını, aynı zamanda sanayi, ticaret, ihracat, turizm, sağlık, eğitim ve spor alanlarında Çorum'un gelişimine büyük katkılar sağlayacak stratejik bir yatırım olduğunu belirtti.

“AYRIŞMA DEĞİL, BİRLİK ZAMANI”

Açıklamada ayrıca şu çağrı yapıldı:

"Artık ayrışma değil, birlik zamanıdır. Hangi siyasi görüşten, hangi düşünceden olursak olalım ortak paydamız Çorum olmalıdır. Gelin, yıllardır özlemini çektiğimiz havaalanı hedefi etrafında kenetlenelim. Bu heyecanı birlikte yaşayalım, bu hayali hep birlikte gerçeğe dönüştürelim. Bugün Çorum'un birlik olma günüdür."

ERDOĞAN’DAN DESTEK TALEBİ

ÇOSTOG Genel Başkanı İlhan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulunarak, Cumhurbaşkanı'nın spora ve özellikle futbola verdiği desteğin herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve futbola verdiği önem kamuoyunun malumudur. Süper Lig'de mücadele eden Çorum'un ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Çorum'un yıllardır beklediği havaalanı talebine destek vereceğine olan inancımız tamdır. Tüm Çorum halkı adına desteklerini saygıyla bekliyoruz" denildi.

“ORTAK AKIL, ORTAK İRADE”

ÇOSTOG, açıklamasının sonunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum milletvekilleri, belediyeler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, Çorum'un geleceği için ortak akıl ve ortak irade ile hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Kılıç, havaalanının Çorum'un geleceğine yapılacak en önemli yatırımlardan biri olacağını belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını ve şehrin ortak menfaatine yönelik her çalışmanın yanında yer almaya devam edeceklerini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi